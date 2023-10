Fanu protests spārno futbolistus – Latvijas izlase izcīna uzvaru

Roberts Savaļnieks gan bumbu pēc brīvsitiena no izdevīgās pozīcijas trāpīja mūrī, taču tā atstāja laukumu no viesu spēlētāja. Pēc stūra sitiena no kreisās puses Savaļnieks bumbu raidīja pie tuvā vārtu stūra esošajam Uldriķim, kurš to ar galvu pāradresēja tālāk uz vārtu tālo stūri. Tur par bumbu pacīnījās Dubra bet mājinieku aizsargam neizdevās to aizsist tālāk no vārtiem, un bumbu vārtos iesita Balodis.