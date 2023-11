Video ⟩ Porziņģim -26, "Celtics" pārtrūkst uzvaru sērija

Vēl nedaudz vairāk nekā divas minūtes līdz pamatlaika beigām bostonieši bija vadībā ar 108:99, taču atlikušajā laikā aizmeta garām grozam visus četrus metienus no spēles, bet 11 sekundes pirms finālsvilpes pie divu punktu pārsvara Džrū Holidejs nespēja realizēt divus soda metienus. Septiņas sekundes pirms finālsvilpes Lamelo Bols panāca izlīdzinājumu, bet papildlaikā labāki jau bija mājinieki, sagādājot "Celtics" vien trešo zaudējumu sezonas 14 mačos.

Porziņģis laukumā pavadītajās 34 minūtēs un 26 sekundēs guva 17 punktus, realizējot piecus no sešiem divpunktu metieniem, bet tikai vienu no astoņiem tālmetieniem un sešus no desmit soda metieniem. Latvietis arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas zem groziem, pārtvēra divas piespēles, bloķēja trīs metienus, kā arī nopelnīja divas personīgās piezīmes un sliktāko +/- rādītāju komandā -26.