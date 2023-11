Pēc iekļūšanas Eiropas čempionātā no amata atkāpjas Čehijas izlases galvenais treneris

"Lai arī esam laimīgi, jau pirms spēles vienojāmies [ar FAČR], ka darbu neturpināšu," federācijas paziņojumā citēts Šilhavijs. "Spiediens bija pārāk liels un dažkārt nesapratu kādēļ. Arī tas bija viens no iemesliem lēmuma pieņemšanā."

Pirms kļūšanas par valstsvienības galveno treneri speciālists strādāja ar pašmāju klubiem no Prāgas - "Slavia", "Dukla" un "Sparta", Jabloņecas "Baumit", Liberecas "Slovan" un Česke Budejovices "Dinamo". No 2001. līdz 2009. gadam Čehijas izlasē viņš darbojās kā viens no galvenā trenera palīgiem.