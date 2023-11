Latvija rīkos olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru basketbolā

Katrā apakšgrupā no Eiropas nevarēs būt vairāk par divām izlasēm, bet vienā kvalifikācijas turnīrā - ne vairāk par trīs Eiropas komandām. Tāpat vienā kvalifikācijas apakšgrupā nedrīkstēs būt vairāk par vienu Amerikas zonas izlasi, bet vienā kvalifikācijas turnīrā - vairāk par vienu komandu no Āzijas un Okeānijas zonas un vairāk par vienu no Āfrikas zonas.