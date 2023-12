Švjonteka otro gadu pēc kārtas tiek atzīta par gada labāko tenisisti pasaulē

Storma Hantere no Austrālijas un Elise Mertensa no Beļģijas kļuva par gada labāko dubultspēļu pāri, Onsa Žabēra no Tunisijas saņēma gan Kerenas Krenckes vārdā nosaukto balvu "Paraugs sportā" un Pīčijas Kelmejeres vārdā nosaukto balvu par ieguldījumu tenisā, bet Džesika Pegula no ASV saņēma Džerija Daimonda vārdā nosaukto balvu par viņas ārpussacensību tenisa veicināšanas un labdarības aktivitātēm.