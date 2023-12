Portugālis Santu apstiprināts par "Nottingham Forest" galveno treneri

Santu amata nomainījis Stīvu Kūperu, kurš no galvenā trenera amata tika atbrīvots vien otrdien.

49 gadus vecajam Santu šī ir atgriešanās Anglijas premjerlīgā, jo no 2017. līdz 2021. gadam viņš vadīja Vulverhemptonas "Wanderers", pēc kā pievienojās Totenhemas "Hotspur", kuru gan slikto rezultātu dēļ bija spiests atstāt vien pēc četriem mēnešiem.

Savu trenera karjeru bijušais vārtsargs uzsāka pašmāju klubā "Rio Ave", kuru vadīja no 2012. gada līdz 2014. gadam, tad pievienojās spāņu "Valencia", līdz 2016. gadā atgriezās Portugālē un pārņēma "Porto" stūri.

No pagājušās sezonas Santu bija "Al-Ittihad" galvenais treneris Saūda Arābijā, palīdzot komandai kļūt par čempioni un izcīnīt Saūda Arābijas Superkausu. Šosezon no darba viņš tika atbrīvots 8.novembrī, divas dienas pēc komandas zaudējuma Āfrikas Čempionu līgas mačā Bagdādes "Al-Quwa Al-Jawiya" no Irākas.