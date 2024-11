Video Šteinbergas rezultativitāte neglābj "Polkowice" no zaudējuma Eirolīgā

Šteinberga, laukumā pavadot 33 minūtes un 50 sekundes, realizēja sešus no 12 divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Latviete izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, sakrāja vienu rezultatīvu piespēli, trīs personiskās piezīmes, pārķertu bumbu, divas kļūdas, otru labāko +/- rādītāju komandā -5 un efektivitātes koeficientu 19.