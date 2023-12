Video ⟩ Merzļikins skaidro iemeslus, kāpēc sakāvās ar Vilsonu

"Tā bija emocionāla spēle un viņš visa mača garumā mani provocēja. Jau pirms tam viņš mēģināja nodarīt pāri. Tajā epizodē centos paņemt savu nūju, bet viņš man iesita. Aizstāvēju sevi. Nedomāju, ka kāds cits no pretiniekiem mani censtos savainot," pēc spēles sarunā ar žurnālistiem teic Merzļikins.

"Varēju gūt savainojumu, kā dēļ man sezona būtu beigusies. Viņš dabūja to, ko ir pelnījis. Paskatieties atkārtojumu - viņš pilnā ātrumā mēģināja ieslidot man ceļgalā. Saprotu, ka viņš devās uz vārtiem, taču viņš varēja izvairīties no kontakta, kā to dara daudzi citi spēlētāji," turpināja latviešu vārtsargs.