Kopš pagājušā gada 7. decembra, kad Latvijas nacionālās futbola komandas galvenā trenera amatu atstāja Dainis Kazakevičs, izlase ir bez trenera. Tuvojas brīdis, kad jānosauc jauns izlases vadītājs. Šobrīd kandidātu lokā atlikuši trīs speciālisti, un neviens no viņiem nav pašmāju treneris. Kam tiks uzticēts vadīt Latvijas valstsvienību?

"Ceru, ka izdosies iekļauties rāmjos un atrast treneri līdz 31. janvārim, sagatavojot informāciju par kandidātiem un izvērtējot viņus. Pirmās spēles būs jau martā," decembrī teica Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Vadims Ļašenko, atklājot, ka ir vēlme slēgt līgumu uz vienu gadu ar iespēju to pagarināt.

TVNET zināms, ka sākotnēji LFF redzeslokā bijuši astoņi kandidāti, bet tagad izkristalizējušies trīs, no kuriem viens Latvijas futbolā ir labi zināms speciālists. Viņš federācijai, visticamāk, izmaksātu mazāk, nekā treneris no valsts Dienvideiropas centrālajā daļā un treneris no Centrāleiropas valsts.