Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Labākais Latvijas uzbrucējs ir... ar Stenlija kausa gredzenu

Nu bija pēc Tamperes bronzas vesels pulks hokeja ļaužu, kas “sūtīja” latvju puikas uz Eiropas labākajām līgām. Skaudrā realitāte izrādījās daudz skaudrāka par viņu gaidām. No visas mūsu 15 uzbrucēju bandas būtībā tikai viens (!!) saņēma piedāvājumu no labākas līgas nekā pirms Tamperes tas bija. Viens no aktīvākajiem uzbrucējiem pasaules čempionātā Mārtiņš Dzierkals no čehu ekstralīgas dabūja līgumu Zviedrijas SHL. Pārējie palika, kur bijuši, vai pat nesaņēma, mūsuprāt adekvātu piedāvājumu. Ieskaitot izlases kapteini Kasparu Daugaviņu (no Vācijas uz Slovākiju), Latvijas izlases rekordistu pasaules čempionātos (3+8) Rihardu Bukartu, Renāru Krastenbergu un vēl dažu labu.