Neimane un Lēģere kāpj uz goda pjedestāla Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs

Ātrslidotājs Gustavs Vācietis 500 metru distancē finišēja 39,75 sekundēs, kas kopvērtējumā deva 21.vietu 31 sportista konkurencē. Latvijas sportists atpalika no uzvarētāja vācieša Fina Zonnekalba 3,14 sekundes.

Latvijas kalnu slēpotāja Frīda Saļņikova Alpu kombinācijas sacensībās ierindojās 28.pozīcijā starp 36 sportistēm, kuras finišēja abās disciplīnās. Supergigantā latviete sasniedza 38. labāko rezultātu, kamēr slalomā viņai padevās 28.ātrākais finiša laiks. Abu disciplīnu summā Saļņikova piekāpās uzvarētājai Majai Varošici no Austrijas 10,61 sekundi.

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19.janvāra līdz 1.februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.