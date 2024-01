Parīzes olimpiādes gaidās — olimpiskā TV programma

Viens no interesantākajiem seriāliem būs “Chasing Glory”, WBD ekskluzīvi veidots septiņu sēriju seriāls, kurā hronoloģiskā kārtībā šobrīd pasaulē slavenākie sportisti atklāti stāstīs par ceļu līdz zelta medaļas iegūšanai. Seriāla centrālie varoņi ir pasaules rekordu lauzēji, globālas superzvaigznes, jaunie censoņi un kultūras stūrakmeņi, un katrs no viņiem pārstāv citu sporta veidu. Seriālu veido uzņēmums “Supercollider”, un seriāla pirmizrāde notika 24. janvārī “Eurosport 1” kanālā un “discovery+” platformā. Seriālā skatītāji varēs iepazīties ar Karstenu Vārholmu (Karsten Warholm), 400 metru barjerskrējiena pasaules rekordistu un pašreizējo olimpisko čempionu no Norvēģijas, Janju Garnbretu (Janja Garnbret), pirmo un vienīgo klinšu kāpšanas olimpisko čempioni no Slovēnijas, Menno van Gorpu (Menno Van Gorp), Nīderlandes breikdānsa (breakdance) leģendu un trīskārtēju starptautisko sacensību “BC One” čempionu, kurš šogad piedalīsies pirmajās olimpisko spēļu sacensībās breikdānsā, Dinu Ešeri-Smitu (Dina Asher-Smith), ātrāko sprinteri, kura jebkad pārstāvējusi Lielbritāniju, Pīteru Saganu (Peter Sagan), Slovākijas riteņbraukšanas superzvaigzni un trīskārtēju pasaules čempionu, kurš olimpisko zeltu cer iegūt kalnu riteņbraukšanas sacīkstēs pēc aiziešanas no šosejas riteņbraukšanas, Vahini Fierro (Vahine Fierro), jaunu Taiti sērferi un bijušo pasaules junioru čempioni.