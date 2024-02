Video ⟩ Divi Latvijas PRO drifta braucēji 2024. gada sezonu sāks Omānā, pirmās sacensības jau šonedēļ

2024. gada sezonā uz starta kopā ar latviešiem stāsies gan dažādi vietējie sportisti, gan ārvalstu braucēji, zināmākie vārdi no Eiropas - Baltijas drifta čempionāta braucējs, lietuvietis Benedikts Čirba, Džeimss Dīns, kurš noteikti liekus komentārus neprasa nevienam latviešu drifta līdzjutējam, Klints van Orths un Sebastians Fontins, ļoti spēcīgs duelis no Nīderlandes, starp citu, Sebastians ir arī Iron Drift King 2023 uzvarētājs. Juha Rintanens, kuru arī zinām kā vienu no spēcīgākajiem Somijas braucējiem, kurš ne vienu reizi vien ir uzvarējis Biķerniekos, un 3 mūsu kaimiņu zviedru sportisti, kurus esam redzējuši uz starta arī Biķerniekos. Kopā Omānas čempionāta dalībnieku sarakstā ir 45 sportisti no 16 valstīm.