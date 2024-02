Vaļijeva 14–15 gadu vecumā lietojusi vairāk nekā 60 dažādu preparātu

Ilgi izmeklētā lieta atrisinājās janvāra beigās. Vaļijeva par dopinga pārkāpumiem tika diskvalificēta no 2022. gada Pekinas olimpiskajām spēlēm, līdz ar to zelta medaļu komandu sacensībās ieguva ASV.

Šonedēļ CAS publicēja 129 lappušu garu dokumentu no garās procedūras. Vaļijeva skaidrojusi arī to, ka no vectēva gatavota zemeņu deserta viņas organismā varēja nonākt aizliegtā viela trimetazidīns. Atklājās arī citas interesantas detaļas.