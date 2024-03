Sandis Ozoliņš: Varbūt ir pienācis laiks kādam citam attīstības periodam

"Galvenais, ka puiši paveica to, ko daudzi no viņiem negaidīja. Viņi paveica to, ko pirms viņiem nebija spējīga paveikt neviena cita Latvijas izlase. Ļoti daudzi cilvēki no tā guva lielu prieku, pacilātību. Kulminācija noteikti arī bija tas, kas notika pēc tam - brīvdiena un sagaidīšana pie pieminekļa. Tas bija fenomenāli. Nebijis gadījums, kas radīja lielu prieku visai sabiedrībai," teica Ozoliņš.