Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Paolo Nikolato pirmais solis. Iepazīšanās

No Latvijas "Tonybet" virslīgas klubiem izlasē ir uzaicināti 14 spēlētāji (patiesībā pat 15, jo tikai savainojuma dēļ nav "Riga FC" centra aizsarga Antonija Černomordija, bet aizstāja viņu Vitālijs Jagodinskis, kurš tikai pēc pagājušās sezonas no RFS devās uz Bulgārijas klubu "Pirin" un Blagojevgradas komandā paspēja aizvadīt tikai 3 spēles Bulgārijas futbola virslīgā). Cik to būs nākamreiz – to jaunais izlases galvenais treneris vēl nezina. Viņš vēl tikai iepazīst arī virslīgas spēlētājus. Attiecībā uz virslīgas spēlētāju iesaistīšanu izlasē, Paolo Nikolato nostāja ir ļoti vienkārša – labs sniegums kluba sastāvā virslīgas spēlēs ir iemesls uzaicināt futbolistu izlasē. Proti – virslīgas klubu līmenis ir pietiekami augsts, lai labākie pamatsastāva spēlētāji tiktu uzaicināti piedalīties izlases treniņos un tāpēc nebūs liels pārsteigums, ja jau nākamajā izlases sabraukumā parādīsies arī jauni vārdi. Trenerim nav svarīgi, cik gadu ir futbolistam – visu izsaka tikai viņa sniegums laukumā un darbs treniņos. Labs bija izlases trenera salīdzinājums ar apaļajām slīdošajām durvīm – proti, tiem, kuri ir iekšā, jābūt gataviem tur palikt, bet tiem, kuri ir pie durvīm, ir jācenšas iekļūt iekšā.