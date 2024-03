"Fenerbahce" basketbolists Heizs-Deiviss kļūst par Eirolīgas rekordistu

Heizs-Deiviss 50 punktus sakrāja 29 minūtēs un 56 sekundēs, realizējot deviņus no 11 divpunktu, deviņus no 16 trīspunktu un piecus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā šajā spēlē arī divas atlēkušās bumbas, kļūda, pārtverta bumba, viena personiskā piezīme, seši izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem un efektivitātes koeficients 46.