Bīstams notikumu pavērsiens notika, kad negaidīti spēcīgi vēji novirzīja Bardeļa laivu no mērķa Tanzānijas pludmalē uz bīstamo Somālijas krastu. Pēc veiksmīgas izkļūšanas no nedrošās valsts, Bardeļa laiva paliksi Somālijā un tikusi atgūta tikai pēc ilgām sarunām un izpirkšanas maksas.

Ceļojuma laikā Bardelis sasniedzis sešus Ginesa Pasaules rekordus un trīs no tiem vairs nevarot tikt pārspēti. Kopā ar Barkovski abi kļuva par pirmo komandu, kas pārairēja Dienvidatlantijas okeānu. Bardelis arī kļuvis par pirmo personu, kas pārairējis Kluso okeānu no Dienvidamerikas līdz Āzijai un Indijas okeānu no Āzijas līdz Āfrikai.