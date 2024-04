Gulbe gūst 10 punktus un palīdz Saragosas "Casademont" uzvarēt Spānijas čempionāta spēlē

Gulbe spēlēja 16 minūtes un 21 sekundi un realizēja divus no pieciem divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņas kontā arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, viena pārtverta piespēle un trīs izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju +14 un efektivitātes koeficientu 13.