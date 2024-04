Kāpēc Austrumeiropas tenisistes aizņem WTA ranga augšgalu?

Teju puse no šobrīd 10 labākajām pasaules tenisistēm WTA reitingā nāk no Austrumeiropas. Kāpēc tas tā ir? Savas domas šajā jautājumā izklāstījusi Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, kura pati rangā atrodas otrajā pozīcijā.