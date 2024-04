Video ⟩ "Canucks" zaudē Stenlija kausa otrajā spēlē; "Panthers" svin uzvaru

Bļugers šajā mačā uz ledus bija 12 minūtes un 50 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, uzvarēja vienā no četriem iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Keisijs Desmits "Canucks" vārtos atvairīja 12 no 15 metieniem, bet pretiniekiem Jūse Saross tika galā ar 17 no 18 raidījumiem.