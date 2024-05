Savukārt Latvijai globāli un gandrīz vai obligāti bija jāņem trīs punkti no Vācijas, bet... ar to var nepietikt Kārļa tilta apskatei Prāgā pasaules čempionāta dalībnieku statusā. Septiņi plus trīs joprojām ir desmit, ar ko ir par maz. Līdz mačam ar Latviju Slovākijai vajadzētu jau būt 11 punktiem, pie pieciem klāt trīspunkti no Polijas un Francijas. Un tas nozīmē tikai vienu: ka izšķirošajai cīņai par ceturtdaļfinālu jānotiek 19. maijā, laukumā pretī stājoties Latvijas un Slovākijas izlasēm. Ar obligātu piebildi: ja netiek izspēlēti mums labvēlīgi scenāriji kā pērn Rīgā, kad slovākus paklupināja kazahi, bet Šveices galvenais treneris Patriks Fišers ar mums uzspēlēja draudzības spēli.