Video Kanādas un Šveices hokejisti sasniedz pasaules čempionāta pusfinālu

Uzvarētājiem Niks sakrāja trīs (2+1), Gunters - divus (1+1) rezultativitātes punktus, bet vārtos Džordans Biningtons atvairīja 18 no 21 metiena.

Slovākijas izlases vārtos Hlavajs tika galā ar 37 no 42 metieniem.

Astotajā minūtē Kristofs Berči guva pirmos vārtus spēlē, bet 17. minūtē pēc Jonasa Zīgentālera diagonālās piespēles Niko Hišīrs no labā iemetiena apļa no šaura leņķa raidīja ripu vārtu augšējā stūrī, to traucēt cenšoties Vācijas vārtsargam Filipam Grūbaueram un aizsargam Fabio Vāgneram - 2:0 Šveices labā.