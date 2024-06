Porziņģis: Nedzenos pakaļ jaunam līgumam

Viņš arī izcēla, ka pirmo reizi karjerā nav viens no kluba stūrakmeņiem, nosaucot Džeilenu Braunu un Džeisonu Teitamu kā Bostonas komandas galvenos līderus, bet latvietis pildīs savu lomu laukumā, kā to darījis visas sezonas garumā.

"Viņi bija atvērti jau no sākuma, nebija nekādas spriedzes. Jau pirmajā dienā pateicu, ka esmu ieradies šeit palīdzēt uzvarēt. Biju gatavs darīt visu, lai to paveiktu. Ja tas nozīmē man spēles sākšanu no soliņa vai palikšanu uz soliņa, tad esmu gatavs to darīt," skaidroja basketbolists.