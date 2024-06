Video un foto Porziņģis sekmē "Celtics" otro uzvaru NBA fināla sērijā

Lielajā pārtraukumā "Celtics" devās ar nelielu pārsvaru (54:51). Pirmajā puslaikā mājinieki trāpīja trīs no 15 tālmetieniem un realizēja visus 13 izpildītos soda metienus, savukārt "Mavericks" realizēja tikai piecus no 11 "sodiņiem" un četrus no 13 trīspunktniekiem.