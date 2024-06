Ostapenko WTA rangā atkāpjas par divām pozīcijām

Ranga līdere joprojām ir poliete Iga Švjonteka, bet par vienu pozīju augšup pakāpusies Korija Gofa no ASV, kura no otrās uz trešo viemtu nobīdījusi baltkrievieti Arinu Sabaļenku. Ceturto vietu saglabā Jeļena Ribakina no Kazahstānas, piektā joprojām ir amerikāniete Džesika Pegula, kurai seko čehiete Markēta Vondroušova. No 15. vietas uz septīto pakāpusies Francijas atklātā čempionāta fināliste Jasmīne Paolīni no Itālijas, astoto vietu saglabā Džena Sjiņveņa no Ķīnas, divas vietas zaudējusi un devīto pozīciju šonedēļ ieņem grieķiete Marija Sakari, bet labāko desmitnieku noslēdz tunisiete Onsa Žabēra, kura zaudējusi vienu vietu.