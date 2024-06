Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Vēl viens subjektīvs hokeja tops. Aizsargi

15. (15.) Niks Feņenko “Drakkar”/Beikomo/Kvebeka

Nikam Feņenko beigusies trešā sezona Kvebekas junioru līgā. Pat neraugoties uz to, ka šajā līgā iecienīti lielie rezultāti, 62 punkti aizsargam ir ļoti laba statistika. Ar lielu interesi gaidīšu, ko Niks (2004.) rādīs pieaugušo hokejā. Helsinku “Jokerit” gan spēlē tikai Mestis līgā, bet šī līga esot ļoti laba pārejai no junioru hokeja uz pieaugušajiem. No Helsinkiem tuvāka šķiet arī Latvijas izlase.