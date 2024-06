Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Divas debijas, divas uzvaras un līderu neizšķirts

Latvijas “Tonybet” futbola virslīgas otrā riņķa pēdējā spēļu kārtā (18. kārtā) notika divas galveno treneru debijas, un viena no tām vispār bija debija mūsu virslīgā. Abas debijas beidzās ar jauno galveno treneru komandu pārliecinošām uzvarām, taču galvenais šīs spēļu kārtas notikums, protams, bija pavisam cits – abu līderu duelis.

Kārtas spēle

“Riga FC” jau astoņas spēles pēc kārtas virslīgā nespēj uzvarēt RFS komandu, taču šoreiz lielāks sarūgtinājums bija tieši laukuma saimniekiem – viņi bija vadībā ar 2:0, taču otro reizi pēdējo divu sezonu laikā līdzīgā situācijā nenoturēja uzvaru – atkal 2:2 (pērn tas notika “Skonto” stadionā). Sestais neizšķirts abu komandu pēdējās astoņās savstarpējās spēlēs virslīgā, kas tikai lieku reizi apliecina, cik līdzīgs ir to spēku samērs. Turnīra tabulā abus līderus līdz ar to joprojām šķir 5 punkti, un šosezon abiem vēl divreiz jātiekas savā starpā. Intriga paliek pat ļoti dzīva, un šajā ziņā neizšķirts tā sauktajam neitrālajam (vai citu klubu) līdzjutējam ir īstais galaiznākums. To, protams, nevar teikt par abām komandām, un īpaši jau laikam par RFS komandu.