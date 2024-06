Viens no NBA labākajiem rezervistiem Monks plāno parakstīt ilgtermiņa līgumu ar "Kings"

Spēlētāji kļūst par brīvajiem aģentiem no 30. jūnija, taču šī vienošanās nav pretrunā ar līgas noteikumiem, jo saskaņā ar jaunā koplīguma nosacījumiem komandas var sākt runāt ar saviem brīvajiem aģentiem vienu dienu pēc NBA fināla noslēguma.

Kopš pievienošanās "Kings" pirms 2022./2023. gada sezonas Monks ir kļuvis par vienu no labākajiem NBA rezervistiem. Viņš pagājušajā sezonā, spēlē iesaistoties no rezervistu soliņa, guva visvairāk punktu no visiem līgas rezervistiem (1110) un sakrāja visvairāk rezultatīvo piespēļu (370).