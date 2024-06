Latvijas tenisists Ozoliņš ATP rangā pakāpjas par vēl gandrīz 200 vietām

Ranga pirmo vietu saglabā itālietis Janniks Sinners, otro vietu atguvis kādreizējais ranga līderis serbs Novaks Džokovičs, bet trešais šonedēļ ir spānis Karloss Alkarass. Ceturto vietu joprojām ieņem Aleksandrs Zverevs no Vācijas, piektais ir krievs Daņiils Medvedevs, bet sestajā vietā atrodas viņa tautietis Andrejs Rubļovs. No devītās uz septīto vietu pakāpies polis Huberts Hurkačs, astotais ir norvēģis Kaspers Rūds, no septītās uz devīto pozīciju nosslīdējis austrālietis Aleks de Minors, bet labāko desmitnieku arī šonedēļ noslēdz Grigors Dimitrovs no Bulgārijas.