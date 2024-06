Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Virslīgas intrigas caur Eiropas kausu lupu

Uz kādu brīnumu liepājnieki cer? Uz to, ka atgriezies Artūrs Karašausks un uz to, ka atgriezīsies trīs Grobiņas komandai aizdotie spēlētāji?

Nav jau vēl zināms, kad Karašausks būs gatavs spēlēt un cik ātri iekļausies komandas spēlē (par to, ka viņš prot gūt vārtus, šaubu nav), nav zināms, kā iekļausies un cik ātri to izdarīs Grobiņas trio, turklāt līdz ar četru jaunu spēlētāju iesaistīšanos komandā ir neizbēgamas pārmaiņas komandas virknējumā un tās sniegumā. Un ja nu vēl atbrauc jauni leģionāri? Gluži vienkārši nebūs laika komandas spēles krasai pārveidošanai uz labo pusi un turklāt nav jau arī nekādas garantijas, ka to vispār izdosies paveikt. UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā FK "Liepāja" tiksies ar Fēru salu vicečempioni Leirvikas komandu "Vikingur Gota", kura pašreiz ir Fēru salu čempionāta viena no divām līderēm (tik pat punktu un 12 uzvaras 13 spēlēs ir arī "Havnar Boltfelag" komandai). Uz Fēru salu futbolu sen jau vairs nedrīkst skatīties kā uz vieglu laupījumu ne klubu, ne izlases līmenī un tieši tāpēc, bet vēl vairāk liepājnieku snieguma dēļ, māc bažas par spēļu iznākumu ar "vikingiem". Jācer, ka pēc trim nākamajām spēļu kārtām viedoklis mainīsies uz labo pusi.