Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pirmais trijnieks iezīmēts ... tikai ar zīmuli

FS "Jelgava" un FK "Tukums 2000/TELMS" spēlēja "sausu neizšķirtu" - 0:0. BFC "Daugavpils" futbolisti jau zināja, ka "Auda" zaudēja un varēja palielināt pārsvaru pār tuvāko sekotāju līdz 9 punktiem, taču... Neloģisks 0:3 zaudējums viesos no Grobiņas SC/LFS komandas. Daugavpiliešiem bija liels un atsevišķos posmos pat milzīgs pārsvars (bumbas kontrole pirmajā puslaikā 70 pret 30, bet visā spēlē – 66 pret 34 procentiem viesu labā), viņi pirmajā puslaikā varēja gūt vismaz divus vārtus, bet – divas nesaprašanās savu vārtu priekšā, tad vēl kļūda un mājinieku pretuzbrukums. Tāds ir futbols . Dažreiz nežēlīgs, ja pats nespēj gūt vārtus. Grobiņas komandai uzvara ļauj pakāpties uz 7. vietu. No 10 vietas šķir 6 punkti, no 9. vietas – 4 punkti.

FK "Auda" vārtsargs Krišjānis Zviedris. Komanda zaudēja, bet tā nebūtu zaudējusi "Riga FC" futbolistiem tikai ar 0:1, ja Zviedris nebūtu atvairījis 22 sitienus. Nezinu, vai tas ir virslīgas rekords, jo šāda statistika vēl necik sen nebija pieejama. Skaidrs, ka visi 22 sitieni nebija tādi, pēc kuriem jāglābj komandu, taču lielākā daļa nebija arī "iesildīšanās sitieni". Var dažādi skatīties uz flashscore.com reitingu, taču 10 balles no 10 iespējamajām šosezon laikam ir pirmo reizi kādam no virslīgas spēlētājiem. Jau iepriekšējā reizē minēju, ka Zviedris aizvadīja labu spēli ar RFS (komanda zaudēja ar 1:3) un šī bija jau viņa devītā spēle pēc kārtas virslīgā "no zvana līdz zvanam" - 11 zaudēti vārti un divas "sausas" spēles. Kuldīdznieks virslīgā debitēja Liepājas komandas rindās, bet tad tai vairs nebija vajadzīgs. Spēlēšana Lietuvā un Somijā nebija ilga, atgriešanās starp abām ārzemēm Liepājā – arī neieilga. Sezonas sākumā FK "Auda" vārtu sargāšana tika uzticēja 20 gadus vecajam (sezonas sākumā – 19 gadi) Raivo Stūriņam un viņš to darīja labi (11 zaudēti vārti un 3 "sausas" spēles), taču kopš 12. spēļu kārtas vārtos ir Zviedris. 2021. gada martā Krišjānis jau piedalījās Latvijas izlases treniņos, pašreiz mums izlasē nav tik pārliecinoša pirmā numura, kādi savulaik bija Oļegs Karavajevs, Aleksandrs Koliņko un Andris Vaņins, tā ka droši vien tiks dota iespēja apliecināt ne tikai pāris vārtsargiem un tāpēc viss ir paša rokās. Krišjānim ir 27 gadi, kas vārtsargiem ir tikai brieduma laika sākums, virslīgā viņš ir aizvadījis jau 94 spēles (33 no tām – bez zaudētiem vārtiem), tā ka pieredze jau arī ir sakrāta.