Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Trijnieks mūk prom, Grobiņa – kāpj augšup

Viņi ir vienaudži un viņi abi guva uzvaras vārtus savu komandu labā aizvadītajā spēļu kārtā. Viņi vairs nav "jaunie daudzsološie". Viņi abi ir savu komandu "sejas". Rendijs Šibass no FK "Metta" un Devids Dobrecovs no Grobiņas SC/LFS. Šibass "Metta" rindās spēlē ar pārtraukumiem kopš 2015. gada (176 spēles) un pašreiz ir komandas otrais pieredzējušākais spēlētājs (vecāks ir tikai Daniils Ulimbaševs). Uzvaras vārti spēlē ar BFC "Daugavpils" bija Rendija trešie vārti šosezon virslīgā un viņš pirmo reizi karjerā ir guvis virslīgā 3 vārtus vienā sezonā. Plus 5 rezultatīvas piespēles. Laukumā caurmērā 82 minūtes vienā spēlē.