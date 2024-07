NBA veterāns Laurijs paziņo par līguma parakstīšanu ar "76ers"

Seškārtējais "Visu zvaigžņu spēles" dalībnieks februārī tika aizmainīts no Maiami "Heat" uz Šarlotas "Hornets", kas izpirka basketbolista līgumu. Pēc tam viņš parakstīja līgumu ar "76ers".

Aizsargs aizvadītajā sezonā vidēji spēlē guva astoņus punktus un sakrāja 4,6 rezultatīvas piespēles, pamatsastāvā uzsākot 20 no savām 23 pamatturnīra spēlēm "76ers" rindās, paliekot pamatpieciniekā arī Filadelfijas komandas zaudējumā Ņujorkas "Knicks" izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā.

Laurijs, kuru 2006. gada NBA draftā ar 24. numuru izvēlējās Memfisas "Grizzlies", ir spēlējis piecās NBA komandās. Līdz 2009. gadam viņš to darīja "Grizzlies", no 2009. līdz 2012. gadam viņš spēlēja Hjūstonas "Rockets", no 2012. līdz 2021. gadam - Toronto "Raptors", kuras sastāvā 2019. gadā izcīnīja čempiona titulu, pēc tam pārceļoties uz "Heat".