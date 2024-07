Šķēpmetējs Patriks Gailums savai debijai olimpiskajās spēlēs Rīgā gatavojas neapskaužamos apstākļos. Tālu no normāliem. Viņš gan negaužas un dara savu darbu, lai Parīzes spēles izbaudītu un nebūtu sev ko pārmest.

Pusdienas laikā izrāvies no darba, Gailums Ginta Palameika vadībā trenējas Rīgas Tehniskās koledžas (RTK) sporta laukumā, ko mūsdienās par sporta laukumu ir grūti nosaukt. Tas drīzāk ir zālāja klajums, un visapkārt ir jūtama padomju laika (okupācijas gadu) elpa.

Tur nav iespējams mest šķēpu no pilna ieskrējiena. Arī segums neatbilst. Līdz ar to nevar arī imitēt metienu, kā to darītu sacensībās vai pieklājīgās treniņvietās. Bet RTK ir vienīgā vieta Rīgā, kur iespējams gatavoties sacensībām (trenēties). Apstākļi, maigi izsakoties, ir briesmīgi. Tādos aug Latvijas olimpieši.