Foto Graudiņa un Samoilova – apmierinātas ar piekto vietu Parīzē

Pretiniecēm Lizboa guva 17 punktus, divus no tiem gūstot ar servi, bet Silva deviņiem uzbrukumā gūtiem punktiem pievienoja piecus blokā un divus ar servi.

"Otrā seta beigās, kad sapratām, ka diezin vai uzvarēsim, manī tiešām bija liela pateicības sajūta par to, ka mums bija iespēja šeit spēlēt. Turnīrs un atmosfēra bija tik skaisti... Ir ļoti labas atmiņas no šīm divām nedēļām. Esmu patiešām priecīga par to, ko mēs pēdējās dienās piedzīvojām," pauda Graudiņa.