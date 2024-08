ENBL jaunā sezona sāksies ar Valmieras basketbolistu mājas spēli

Ceturtās sezonas pirmā spēle tiks aizvadīta 17.septembrī plkst.19 Valmieras olimpiskajā centrā.

Kopumā 18 komandas sadalītas divās grupās pa deviņām vienībām, kas aizvadīs apļa turnīru un regulārais čempionāts noslēgsies nākamā gada 5.februārī.

Valmieras basketbolisti jaunajā sezonā ielozēti A grupā kopā ar "Spišski Rytieri", "Opava" no Čehijas, Nīderlandes komandu Groningenas "Donar", Varšavas "Dziki" no Polijas, angļu Ņūkāslas "Eagles", Plevenas "Spartak" no Bulgārijas un "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" no Igaunijas.

Savukārt B grupā cīnīsies pagājušās sezonas čempioni Dānijas komanda Orhūsas "Bakken Bears", Bambergas "Brose" no Vācijas, čehu "Brno", Bristoles "Flyers" no Anglijas, rumāņu Bukarestes "Dinamo", Bergenes "Fyllingen Lions" no Norvēģijas, slovāku Bratislavas "Inter", igauņu "Keila" un Varšavas "Legia" no Polijas.

Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam.

Ceturtdaļfinālā komandas cīnīsies par panākumu divu spēļu summā laika posmā līdz 21.martam, bet "Final Four" mači notiks 8. un 9.aprīlī.

Valmieras vienība ir viena no trīs komandām, kas ENBL sacenšas no turnīra pirmās sezonas. Kopš pirmās sezonas ENBL spēlē arī "Brno" no Čehijas un Igaunijas vienība "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits".

Aizvadītajā sezonā uzvaru svinēja Dānijas komanda Orhūsas "Bakken Bears", kas finālā pārspēja Latvijas speciālista Ainara Bagatska vadīto Rumānijas vienību "Voluntari".