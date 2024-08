Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Medaļnieki zināmi. Finiša taisnē jāsadala medaļas

Pagājušās sezonas bronzas medaļu ieguvēji šoreiz uz pjedestāla laikam netiks, taču četras pēc kārtas uzvaras virslīgas turnīrā ļāva pakāpties uz 4. vietu. Maz ticams, ka Latvijas kausu, kura pusfinālā ir iekļuvusi arī “Auda”, iegūs kāda no pusfinālistēm, kas nav pirmajā trijniekā. Ja nu vienīgi sezonas lielāko pārsteigumu sarūpē FK “Liepāja”...

Latvijas meistars

Gribētu izcelt visus Latvijas futbolistus, kuri objektīvam vērtējumam pietiekami daudz laika pavadīja laukumā abu līderu mačā. Neviens no viņiem komandu nepievīla, bet Jānis Ikaunieks vai Roberts Savaļnieks RFS rindās varēja arī gūt vārtus un vispār bija starp labākajiem mačā. “Riga FC” rindās sākumsastāvā bija vārtsargs Nils Puriņš, Raivis Jurkovskis un Antonijs Černomordijs, tikai 83. minūtē uz maiņu izgāja Eduards Dašķevičs, bet 87. minūtē Marko Regža, un viņi abi īpaši izcelties nepaspēja. RFS rindās sākumsastāvā bija Roberts Savaļnieks, Jānis Ikaunieks un Daniels Balodis, jau 38. minūtē savainojuma dēļ laukumu bija spiests pamest čehs Petrs Marešs, viņa vietā izgāja Dmitrijs Zeļenkovs un kopumā aizvadīja labu maču – katrā ziņā viņš neko čempionu spēlē nesabojāja. Vairāk neviens no Latvijas futbolistiem līderu mačā laukumā neizgāja, kas, protams, neiepriecina izlases kontekstā (tieši tāpat kā, piemēram, Regžas zudusī vārtu gūšanas “garša”, kas arī bija viens no iemesliem palikšanai rezervē un kāpēc tik ilgi atradās tur).