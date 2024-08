Krūmiņa: Emocionāli biju gatava un mierīga

No pārējām sportistēm viņu pārspēja vēl divas sāncenses, tādējādi atstājot pusotru metru aiz godalgotajām pozīcijām.

"Manas sajūtas pēc starta nav diez ko patīkamas - ceturtā vieta nekad nav patīkama. Laikapstākļi nospēlēja savu lomu, bet kā ir, tā ir," sarunā ar Latvijas Paralimpisko komiteju (LPK) teica Krūmiņa, kura startēja lietainos laikapstākļos. "Emocionāli biju gatava un mierīga, bet lietus mani izsita no sliedēm. Likās, ka daru visu pareizi, bet nekas labs nesanāca. Tagad jākoncentrējas uz šķēpmešanu."

LPK prezidente Daiga Dadzīte atzina, ka sportiskā veiksme ir ļoti svarīga, un šoreiz debesis esot pievīlušas. "Diānai startējot, uznāca spēcīgs lietus, kas radīja sarežģījumus - diski slīdēja ārā no rokām, un tur neko nevarēja mainīt. Neskatoties uz to, viņas sniegums bija ļoti labs, tikai daži centimetri atpalika no personīgā rekorda. Mēs zinām, ka viņa var labāk, un turēsim īkšķus šķēpmešanā, cerot, ka lietus netraucēs Diānas metienus," stāstīja Dadzīte.