Nans kļūst par pelnošāko basketbolistu Eiropā

Jaunajā līgumā nav iekļauta iespēja līguma laikā parakstīt vienošanos ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) komandām.

Nans no 2019. līdz 2021. gadam spēlēja NBA klubā Maiami "Heat", no 2021. līdz 2023. gadam - Losandželosas "Lakers", bet 2023. gadā - Vašingtonas "Wizards", pēc tam pārceļoties uz Atēnu klubu, kopā ar to pagājušajā sezonā uzvarot Eirolīgā.