Pirmdienas vakarā pie Brīvības pieminekļa svinīgi sagaidīs paraolimpiešu komandu

Pie Brīvības pieminekļa pirmdien svinīgi sagaidīsim paralimpiešu komandu! Pirmdien, 9. septembrī, aptuveni plkst. 23.00 Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, notiks Latvijas paralimpiešu sagaidīšana, atgriežoties no vasaras paralimpiskajām spēlēm Parīzē. Vairāk: https://t.co/c0Fm8xDlIM pic.twitter.com/eZ2sBXwksK

No Latvijas divas zelta godalgas Parīzes paraolimpiskajās spēlēs paraiejādē izcīnīja Latvijas parasportists Rihards Snikus ar zirgu "King of the Dance", Diāna Krūmiņa kļuva par olimpisko čempioni šķēpa mešanā, bet Aigars Apinis tika pie sudraba godalgas diska mešanā.