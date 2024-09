23.minūtē pēc Savaļnieka izpildītā stūra sitiena no kreisās puses bumba soda laukuma vidū no Jāņa Ikaunieka atlēca pie aizsarga Žigas Lipuščeka, kurš ar kreiso kāju to raidīja vārtu labajā apakšējā stūrī, bumbai skarot vārtu stabu - 1:1.