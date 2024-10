Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Viens, divi, trīs... Un medaļas kabatās?

Ļoti svarīgu uzvaru viesos pret FK "Tukums 2000/TELMS" komandu guva FK "Metta" - 1:0 (laukuma saimnieku nesaprašanās savu vārtu priekšā). Tas metiešiem ļāva attālināties no 9. vietas četru punktu attālumā. Tas nav daudz, taču arī spēļu vairs nav daudz. Tukumniekus savukārt no 9. vietas šķir trīs punkti, bet Liepājas komandu – divi punkti. 9. vietu pašreiz ieņem Grobiņas SC/LFS komanda un tieši spēkošanās par izvairīšanos no 9. vietas varētu būt tā intriga, kas saglabāsies līdz pēdējai spēļu kārtai. Vai tas nozīmē, ka FS "Jelgava" liktenis jau izlemts? No 9. vietas šķir 8 punkti un atlikušas 6 spēles. Teorētiski vēl visu var labot, bet praktiski... Kamēr komandai ir izredzes palikt virslīgā, tikmēr nav korekti to sūtīt uz Nākotnes jeb 1. līgu, lai cik sarežģīta arī būtu jelgavnieku situācija.