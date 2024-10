"Bucks" pārtrauc sadarbību ar Pasečņiku

Iepriekš Pasečņiks NBA ir aizvadījis divas sezonas Vašingtonas "Wizards" klubā, no 2019. līdz 2021 gadam aizvadot 28 spēles un vidēji mačā sakrājot 5,6 punktus un 3,9 atlēkušās bumbas.

No 2012. līdz 2015.gadam basketbolists pārstāvēja "VEF Rīga", pēc tam spēlējot ārvalstīs. no 2015. līdz 2019.gadam viņš to darīja ACB klubā "Gran Canaria", 2019.gada vasarā spēlējot NBA attīstības jeb G līgā Vašingtonas "Capital City Go-Go" sastāvā.