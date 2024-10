Video Latvijas bokseris Vilcāns pēc punktiem zaudē pirmā desmitnieka britu bokserim Jardam

30 gadus vecais Vilcāns profesionālajā boksā aizvadīs 19 dueļus, izcīnot 17 uzvaras, septiņas no tām ar nokautu. Trīs gadus vecākajam Jardam aiz muguras ir 29 cīņas, no kurām izcīnītas 26 uzvaras, 24 no tām gūstot ar nokautu.