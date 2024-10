Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Intrigas atdzimst un intrigas rodas

Bez atlikušajām trim spēlēm – ar Jelgavas komandu mājās, Daugavpilī un ar Tukuma komandu mājās – valmieriešus ne mazāk un varbūt pat krietni vairāk uztrauc iespēja zaudēt vēl 25 punktus. Kāpēc tieši 25, nevis 20 vai 30? Un kāpēc tagad tika noņemti 6 nevis, piemēram, 9 vai 12 punkti? Kas to lai zina. Par to, ka par parādiem, turklāt parādiem jau ilgākā laika posmā, ir jābūt sodam, nav diskusiju, taču varbūt vajadzētu (uztveriet to kā draudzīgu ieteikumu) turpmāk paredzēt, par cik lielu parādu un cik ilgā laikā nesamaksātu, cik liels sods pienākas. Citādi šodien mums ir slikts noskaņojums un mēs piespriežam lielu sodu, bet kādā saulainā dienā samierināmies ar nelielu sodu. Kā jau minēju iepriekšējā reizē – Valmieras komanda nav pirmā un nav vienīgā, kurai ir vai bija parādi, atšķirība ir tikai to lielumā un nenokārtošanas termiņos. Neskaidrība ir arī laba augsme sazvērestības teorijām. Laika valmieriešiem vairs nav daudz, un jācer, ka viņu "naudas maks" no Šveices arī to saprot un apzinās.