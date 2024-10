Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Tikai par vienu intrigu mazāk

Tā jau vairākas pēdējās sezonas Latvijas futbola virslīgā notiek un tas tikai priecē – proti, pēdējās spēļu kārtās par kārtas spēli var nosaukt gandrīz katru no spēlēm. RFS futbolisti, atgriezušies bez punktem, bet ar komplimentiem un uzslavām no UEFA Eiropas līgas spēles Frankurtē, tikās ar FK "Metta". Kontrasts gan pretinieku līmeņu, gan emocionālā fona ziņā (tas viss ir sasvstarpēji saistīts), taču trīs punktus jāņem tik un tā. RFS bija svarīgi pēc iespējas ātrāk gūt pirmajiem vārtus un tas arī izdevās – jau 14. minūtē. Galarezultāts 2:1 RFS labā, bet galotnē intrigas īsti nebija, jo "Metta" vārtus guva jau kompensācijas laika pēdējā minūtē. "Metta" vairs nevar būt 9. vietā, jo no tās šķir 7 punkti, bet palikušas tikai divas spēļu kārtas.

Spēlē ar FS "Jelgava" valmieriešiem, protams, vajadzēja punktus un, vēlams, trīs punktus. Vajadzēs arī atlikušajās spēlēs, jo, lai kāds būs lēmums pēc 1. novembra, punkti noderēs tik un tā – piemēram, lai vēl saglabātu izredzes izvairīties no palikšanas 9. vietā, ja tāda nepieciešamība radīsies. "Valmiera FC" komanda, palikusi mazākumā, atspēlējās un uzvarēja ar 3:2, kas tikai liecina par futbolistu attieksmi un par to viņus var tikai paslavēt. Rezultāts varēja arī nebūt tik labvēlīgs, šajā spēlē varēja tikt gūti vēl vismaz 3-4 vārti un nav teikts, ka beigās to vairāk būtu mājiniekiem. Jelgavas komandas spēlētāji nav tik naivi, lai jau pirms kāda laika neapzinātos, kāda ir situācija un ka tikai neliels brīnums var glābt no izkrišanas no virslīgas, taču katrā spēlē viņi ne uz mirkli nenolaiž rokas un tā tas bija arī Valmierā. Zaudējums atņēma arī teorētiskas izredzes palikt virslīgā, taču nešaubos, ka atlikušajās divās spēlēs pretiniekiem vienalga nekas netiks dāvināts. Ja jelgavniekiem izdosies saglabāt lielāko daļu no pašreizējā sastāva, tad nākamgad viņi noteikti būs vieni no galvenajiem pretendentiem uz iekļūšanu (jelgaviniekiem – uz atgriešanos) virslīgā.