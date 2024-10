Video Šteinbergas rezultatīvais sniegums neglābj no zaudējuma Eirolīgas mačā

Šteinberga, laukumā pavadot lielāko spēles laiku no mājiniecēm - 36 minūtes un 14 sekundes - realizēja deviņus no 15 divpunktu metieniem un trīs no sešiem soda metieniem, bet netrāpīja vienīgo tālmetienu. Latviete arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra trīs bumbas, tika pie negatīva +/- rādītāja (-9) un ar 25 efektivitātes koeficienta punktiem bija pārliecinoši produktīvākā Polkovices vienībā.