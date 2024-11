Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: RFS – čempioni! Nevienam vēl nepieder tikai "bronza"

No vienas puses – it kā jau nav nekāda iemesla par kārtas spēli izcelt to, kurā tiekas titula pretendents ar komandu, kas cenšas izvairīties no 9. vietas. No otras puses – tieši spēlē starp Grobiņas SC/LFS un RFS var kļūt zināms 2024. gada Latvijas čempions. RFS komanda šonedēļ aizraujošā spēlē jau ieguva Latvijas kausu un Liepājā atlika vien pārkāpt sunim asti, lai iegūtu šogad arī čempionu titulu. 0:4, 0:5 un 0:3 – ar šādiem rezultātiem virslīgas janpienācēji šosezon trijās savstarpējās spēlēs bija zaudējuši titula īpašniekiem. Kāda tur vairs var būt intriga... Taču tur jau tā lieta, ka tamlīdzīgas spēles nekad nav vieglas. Atcerēsimies kaut vai pagājušo sezonu un pēdējo RFS spēli savā laukumā ar FK "Metta"- vienīgos vārtus RFS guva 77. minūtē ar 11 m soda sitienu un līdz pat tiesneša finālsvilpei nevarēja būt pārliecināti, ka uzvara un tituls jau kabatā. Atgādināšu, ka RFS titulu nodrošinātu arī neizšķirts, taču tādu domu komandai nebija, par ko liecināja arī tās sākumsastāvs, kaut gan tieši tas nemaz nav rādītājs – RFS komandai, kā jau šosezon esam pārliecinājusies, izteikta un ievērojami vājāka otrā sastāva nemaz nav. Spēlē ar Grobiņas komandu RFS futbolistiem bija svarīgi pirmajiem gūt vārtus un izdarīt to pēc iespējas ātrāk – izdevās 20. minūtē, kad Roberts Savaļnieks ar neatvairāmu sitienu no metriem 18 raidīja bumbu vārtu apakšējā stūrī.