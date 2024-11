Foto "Anderlecht" vārtsargs: RFS cīnījās ļoti sīvi, spēlēja kompakti un organizēti

RFS Eiropas līgas debijā ar 1:4 zaudēja Bukarestes FCSB no Rumānijas, pēc tam spēlēja 2:2 ar vienu no turnīra favorītēm turku Stambulas "Galatasaray", kā arī izbraukumā ar 0:1 zaudēja Frankfurtes "Eintracht" no Vācijas.